Donald Trumps Handelspolitik steht vor einer ungewissen Zukunft. Ein Berufungsgericht in Washington erklärte am Freitag einen großen Teil seiner Zölle für unrechtmäßig. Die Einfuhrabgaben bleiben aber zunächst in Kraft, weil eine endgültige Entscheidung des Obersten Gerichtshofs wahrscheinlich ist. Nach Auffassung des Berufungsgerichts hat Trump mit seinen globalen Gegenzöllen seine Kompetenzen als Präsident überschritten.
Urteil gegen ZölleEin Dämpfer für Trump
Der US-Präsident hat mit seinen Gegenzöllen seine Macht überschritten, urteilt ein Berufungsgericht in Washington. Auch die Zölle gegen die Europäische Union stehen damit auf der Kippe. Wie Trump nun reagieren könnte.
Mit einem 50-Prozent-Zollsatz straft US-Präsident Donald Trump Delhi ab, eigentlich ein Verbündeter Washingtons in Asien. Und was macht Premierminister Narendra Modi? Er wendet sich nach Osten.
