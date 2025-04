Von Ann-Kathrin Nezik, New York

Donald Trump zeigte in den vergangenen Tagen Nerven. Denn die Finanzwelt reagierte nicht so, wie er es sich wohl erhofft hatte. Die Börsenkurse rutschten, seit Trump seine drastischen Zölle für nahezu alle Länder der Welt angekündigt hatte, immer weiter nach unten. Und nicht nur die Aktien stürzten ab, sondern die Anleger stießen auch massenhaft amerikanische Staatsanleihen ab und zeigten damit ihr Misstrauen gegenüber dem Schuldner USA. Jamie Dimon, der Chef von JPMorgan, einer der ganz großen Banken der USA, sagte am Mittwoch, dass er eine Rezession der US-Konjunktur für wahrscheinlich halte.