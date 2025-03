Um exakt 00.01 Uhr in der vergangenen Nacht ist eine neue Weltordnung im Handel in Kraft getreten. Ortszeit: Washington D.C. Die US-Regierung hat ihre Nachbarländer und wichtigsten Handelspartner mit hohen Zöllen belegt. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump verlangt nun für alle Einfuhren aus Mexiko und nahezu alle Einfuhren aus Kanada einen Aufschlag von 25 Prozent. Entgegen der Hoffnung vieler wurde die Ankündigung nicht mehr zurückgenommen. Kanada bekommt lediglich verbilligte Zölle für Energie-Importe in die USA .

Außerdem hat die Regierung Zölle in Höhe von zusätzlichen zehn Prozent auf alle Importe aus China eingeführt. Auf Waren aus der Volksrepublik gab es bereits verschiedene Zölle: Einen generellen Zoll von zehn Prozent auf alles und auf einzelne Produkte ältere Zölle, die zum Teil noch aus Trumps erster Amtszeit stammen und von seinem Nachfolger Joe Biden nie aufgehoben wurden. Importe aus Kanada, Mexiko und China machen zusammen mehr als 40 Prozent aller US-Importe aus. Am 12. März sollen zudem Zölle in Höhe von 25 Prozent auf alle Importe von Aluminium und Stahl in Kraft treten, egal, woher sie stammen.

„Donald Trump spielt mit einem Feuer, das die gesamte Weltwirtschaft zum Lodern bringen könnte“, warnte der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel. Mit den neuen Zöllen löst Trump eines seiner Wahlkampfversprechen ein, bei dem viele Ökonomen noch gehofft hatten, dass sie ihn davon abbringen könnten. Doch Trump hat seinen Wählerinnen und Wählern in Aussicht gestellt, die amerikanischen Handelsbeziehungen grundsätzlich zu überarbeiten. Er hofft, dass er Unternehmen so dazu bringt, mehr in den USA zu produzieren.

Verbraucher müssen laut Warren Buffett mit höheren Preisen rechnen

Seine Wähler wiederum erhoffen sich davon gut bezahlte Industriejobs, vor allem in der Mitte des Landes, die wirtschaftlich in den vergangenen Jahrzehnten stark gelitten hat. Nahezu alle Ökonomen und Unternehmensvertreter warnen jedoch, dass es dazu nicht kommen und die US-Wirtschaft im Gegenteil unter einem Handelskrieg leiden wird. Vor allem könnte die Inflation weiter steigen - womit Trump ein anderes seiner zentralen Wahlkampfversprechen brechen würde.

Der 94-jährige Starinvestor Warren Buffett, dessen Stimme in den USA etwas zählt, weil er quasi als Wirtschafts-Hellseher gilt, gab zum Handelskrieg dem Fernsehsender CBS ein Interview, eine Seltenheit angesichts seines Alters. „Im Laufe der Zeit sind sie ein Angriff auf die Waren“, sagte Buffett auf die Frage nach den inflationären Auswirkungen von Zöllen. Verbraucher in den USA müssten mit höheren Preisen rechnen. „Ich meine, die Zahnfee bezahlt sie nicht“, sagte er. Buffetts Firmenkonglomerat Berkshire Hathaway bereitet sich darauf bereits vor und hat in jüngster Zeit verstärkt in US-Staatsanleihen investiert, die weniger riskant sind als Unternehmensanleihen und Aktien. „In der Wirtschaft muss man sich immer die Frage stellen: Und was dann?“, sagte Buffett in dem Interview. „Die Preise werden in zehn, 20 oder 30 Jahren höher sein.“

China erhöht ebenfalls die Zölle auf US-Importe

Trump hat auch Zölle für die EU in Aussicht gestellt, konzentriert sich zunächst aber auf die Nachbarländer und China. Der Handelsstreit mit China eskaliert bereits. Das Land verhängte am frühen Dienstagmorgen Zölle auf eine Vielzahl von US-Lebensmittelimporten, als Reaktion auf die Erhöhung der Strafzölle der US-Regierung auf Importe aus China. Das chinesische Finanzministerium kündigte Zölle in Höhe von 15 Prozent auf die Einfuhr von Hühnerfleisch, Weizen, Mais und Baumwolle aus den Vereinigten Staaten an. Hinzu kommen Zölle in Höhe von zehn Prozent auf die Einfuhr von der Hirsesorte Sorghum, Sojabohnen, Schweinefleisch, Rindfleisch, Wasserprodukten, Obst, Gemüse und Milchprodukten.

Trump begründet seine Zoll-Politik unter anderem mit anhaltendem Drogenschmuggel. Es geht ihm insbesondere um das Opioid Fentanyl, bei dem die Bestandteile aus China kommen sollen. Das chinesische Außenministerium hat am Dienstag bereits angedeutet, dass das Land die Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten bei der Bekämpfung von Fentanyl als Teil der Vergeltungsmaßnahmen gegen die Zölle einschränken könnte. „Dies wird ein schwerer Schlag für die Zusammenarbeit bei der Drogenbekämpfung sein“, sagte Lin Jian, ein Sprecher des Ministeriums.

Das chinesische Handelsministerium hat darüber hinaus 15 US-Unternehmen identifiziert, darunter den Drohnenhersteller Skydio, und sie mit Handelsstrafmaßnahmen belegt, um „die nationale Sicherheit und die Interessen zu schützen“, teilte es mit. Zehn weitere amerikanische Unternehmen wurden auf eine Liste „unzuverlässiger Unternehmen“ gesetzt. Das heißt, dass sie nur mit Einschränkungen oder gar keine Geschäfte in China tätigen dürfen. Die chinesische Regierung hat schon seit einiger Zeit an einem „Playbook“ für Vergeltungsmaßnahmen gearbeitet, also an einer Art Gebrauchsanweisung für den Handelskrieg mit den USA.

Die einseitigen Zollmaßnahmen der USA würden gegen die Regeln der Welthandelsorganisation verstoßen und die Grundlage für die wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit mit den USA untergraben, teilte das chinesische Handelsministerium mit. „China wird seine legitimen Rechte und Interessen entschieden verteidigen.“

Börsen reagieren auf Zoll-Pläne

Die mexikanische Regierung wiederum kündigte an, dass Präsidentin Claudia Sheinbaum am Dienstagmorgen konkrete Vergeltungsschläge verkündet. Sheinbaum hatte bereits erklärt, man habe „einen Plan B, C, D“. Einzelheiten nannte sie bislang nicht. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau verkündete sofortige Zölle von 25 Prozent auf amerikanische Importe im Wert von 20,7 Milliarden US-Dollar. Weitere Zölle auf Waren im Wert von 86,2 Milliarden US-Dollar sollen folgen, falls Trumps Zölle auch nach 21 Tagen noch in Kraft sind. Zuvor hatte Trudeau gesagt, Kanada werde US-Bier, Wein, Bourbon, Haushaltsgeräte und Orangensaft aus Florida ins Visier nehmen. „Zölle werden eine unglaublich erfolgreiche Handelsbeziehung stören“, sagte der Regierungschef. Außerdem würden sie gegen das Freihandelsabkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada verstoßen, das Trump während seiner ersten Amtszeit unterzeichnet hatte.

Die Handelskriege in Trumps erster Amtszeit haben damals die US-Landwirte hart getroffen. Sie verloren rund 27 Milliarden Dollar an Exportumsätzen und mussten in China Marktanteile an Brasilien abtreten. Die Zölle auf mexikanische und kanadische Produkte könnten zudem weitaus schwerwiegendere Auswirkungen auf die stark integrierte nordamerikanische Wirtschaft haben. Auto- und Maschinenbauer, die Energiegewinnung und die Verarbeiter landwirtschaftlicher Produkte sind auf grenzüberschreitende Lieferungen angewiesen.

Trumps Festhalten an seinen Zoll-Plänen hat am Montag die US-Börsen bereits schwer belastet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss mit einem Abschlag von 1,5 Prozent bei 43 191 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 1,8 Prozent auf 5849 Zähler und der Index der Technologiebörse Nasdaq 2,6 Prozent auf 18 350 Punkte. Der mexikanische Peso und der kanadische Dollar verloren im Vergleich zum US-Dollar an Wert. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Dienstagmorgen um 1,7 Prozent nach. Auch der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten starten.