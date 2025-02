Was Trumps Zölle für Anleger und Unternehmen bedeuten

Aus Angst vor einem Handelskrieg lassen Investoren Aktien einbrechen und flüchten in sichere Anlagen wie Staatsanleihen. Die Reaktionen auf die neuen US-Zölle sind überraschend heftig.

Von Harald Freiberger und Oliver Klasen

Jetzt hat er es also doch getan. US-Präsident Donald Trump hat wahr gemacht, was er in den Monaten zuvor mehrfach ankündigte und androhte: Er verhängt Zölle, um seinem Leitmotto „America first“ zur Geltung zu verhelfen. Erst sind Mexiko, Kanada und China dran, später könnte die Europäische Union folgen. Jürgen Molnar, Stratege bei der Handelsfirma Robo-Markets: „Wer wirklich geglaubt hatte, der neue US-Präsident würde bei seinem Lieblingsthema Strafzölle nur pokern und auf Verhandlungen setzen, der wird jetzt eines Besseren belehrt.“