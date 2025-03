Mit seinem Protektionismus zerschlägt der US-Präsident den Welthandel. Aber wie viel Schaden richtet er am Ende wirklich an?

Von Jan Diesteldorf, Brüssel

Von den vielen Fehleinschätzungen zum Phänomen Donald Trump erwies sich eine als besonders hartnäckig. Wann immer man in den vergangenen Monaten mit europäischen Diplomaten und Beamten sprach, mit Ministern oder Staats- und Regierungschefs in Hintergrundrunden, war da stets ein beschwichtigendes Element in ihren Äußerungen. Denn sie glaubten, diesen Mann zu kennen, der schon einmal vier Jahre lang in den USA regiert hatte.