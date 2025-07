Trump hat der Europäischen Union im Handelsstreit Zugeständnisse abgerungen. Alle Probleme löst der Deal für ihn trotzdem nicht. Denn Trump steht innenpolitisch unter Druck – und auch aus der US-Wirtschaft gibt es Kritik an seinem Abkommen.

Von Ann-Kathrin Nezik

Wer das Handelsabkommen zwischen Trump und der Europäischen Union verstehen will, sollte „The Apprentice“ schauen. Nicht die Realityshow, sondern das Biopic über den jungen Donald Trump und seine Anfänge als Immobilienentwickler in New York. Trump trifft darin einen Ghostwriter, der seine Autobiografie „The Art of the Deal“ schreiben soll. „Tony, ich glaube, Sie verstehen nicht“, sagt Trump zu dem Ghostwriter. „Ich mag es nicht, Deals zu schließen. Ich liebe es.“ „Aber zu welchem Zweck?“, wagt der Ghostwriter nachzufragen. Worauf Trump entgegnet: „Der Deal ist der Zweck.“