Trump hat Macomb County in Michigan ganz bewusst für seinen großen Auftritt gewählt. In der Gegend nördlich von Detroit hatte er bei der Präsidentschaftswahl im November 56 Prozent der Stimmen geholt, auch dank der Unterstützung der Autoarbeiter, die in den Werken von General Motors, Ford und Stellantis schaffen. Etliche von ihnen feuerten Trump am Dienstag im Publikum an, als er seinen 100. Amtstag mit einer großen Show in ihrer Heimat beging.

Erst trat Trump auf einer Militärbasis vor uniformierten Nationalgardisten auf. Danach ließ er sich von seinen Anhängern in einem Community College feiern. Auf den fast schon staatstragenden Akt bei der Nationalgarde, in dem er Michigans demokratischer Gouverneurin Gretchen Whitmer gleich mehrfach dankte, folgte die verspätete Wahlparty mit Trump-Fans und massenhaft Eigenlob für die eigenen Erfolge der letzten 100 Tage.

Live USA : 100 Tage im Amt: Trump feiert sich bei Kundgebung selbst Seit Januar fällt Donald Trump eine umstrittene Entscheidung nach der anderen. Der Republikaner selbst findet seine Bilanz – nicht wirklich überraschend: extrem gut. An seinen Gegnern arbeitet er sich weiter ab. Alle Entwicklungen im Liveblog ...

Die eigentliche Nachricht des Tages, die auch die Autoarbeiter von Michigan interessieren dürfte, hatte Trump aber schon kurz vor seinem Auftritt produziert. An Bord der Air Force One unterzeichnete er mehrere Dekrete, mit denen er die Zölle für die Autoindustrie abschwächte. Autobauer müssen danach nur noch die 25-prozentigen Autozölle entrichten, die der Präsident im Frühjahr erlassen hatte. Von anderen Einfuhrabgaben – etwa jenen auf Stahl- und Aluminium-Importe – ist die Branche dagegen befreit.

Dies gilt auch für einen Teil der Zölle auf Autoteile, sofern die Autos in den USA montiert werden. Unternehmen können sich bei der US-Regierung um Entschädigung für die ihnen entstandenen Kosten infolge der Zölle bemühen. Sie soll im ersten Jahr höchstens 3,75 Prozent des Verkaufspreises eines Autos und im zweiten Jahr höchstens 2,5 Prozent betragen. Danach läuft diese Ausnahme aus.

„Wir wollten ihnen ein bisschen helfen, den Übergang hinzubekommen“, begründete Trump die Entscheidung vor seinem Abflug nach Michigan. Er meinte damit die amerikanischen Autokonzerne, die massiv unter den Zöllen leiden, weil sie Millionen Fahrzeuge für den US-Markt im Ausland produzieren oder von dort Teile beziehen. Sie sollen nun mehr Zeit bekommen, um ihre Produktion in die USA zu verlagern.

Trump setzt damit seinen Kurs der vergangenen Wochen fort. Der Präsident ist zu immer mehr Zollausnahmen für einzelne Industrien bereit. Nach Elektronik-Konzernen wie Apple profitieren nun auch die Autobauer davon. Sie hatten in den vergangenen Wochen in Washington massiv für ihre Interessen lobbyiert.

Die Chefs der drei großen US-Autokonzerne trafen sich mit Trump zu Gesprächen. Vergangene Woche verschickten verschiedene Autoverbände einen Brief an Vertreter der US-Regierung. Darin warnten sie vor einem „Dominoeffekt“ für die amerikanische Wirtschaft und die Verbraucher. Sie verwiesen daneben auf die zehn Millionen Arbeitsplätze, die an der US-Autoindustrie hängen und durch die Einfuhrabgaben gefährdet seien. Und sie verbreiteten eine Studie des Center for Automotive Research. Sie kommt zum Schluss, dass die Zölle auf Autoteile jedes in den USA produzierte Fahrzeug um mehr als 4000 Dollar verteuern würden.

Doch Trump sprang auf ihre Argumente wochenlang nicht an. Erst in den letzten Tagen ließ sich der Präsident erweichen, so wie er sich auch im Handelskrieg mit China nach Ostern erstmals kompromissbereit gezeigt hatte. Die US-Autobosse verfolgten dabei eine Strategie, die im Umgang mit Trump offenbar zum Ziel führt: Sie verwiesen auf die negativen Folgen der Zölle für ihre Industrie, ohne Trump öffentlich zu attackieren oder seine Zollpolitik grundsätzlich infrage zu stellen.

Deutsche Autobauer halten sich bedeckt

Fast schon devot fielen dann auch am Dienstag ihre Statements zu Trumps Kurswechsel aus. Mary Barra, die Chefin von General Motors, dankte dem Präsidenten für seine „Unterstützung der US-Autoindustrie und den Millionen Amerikanern, die von uns abhängen“. Ähnlich äußerten sich Ford und Stellantis (ehemals Chrysler). Die deutschen Autobauer verwiesen auf Anfrage auf frühere Statements.

Dennoch dürften viele Fragezeichen und Probleme für die Branche bleiben. Trump hat die Zölle nur abgeschwächt, nicht zurückgenommen und der Industrie mehr Zeit verschafft. Nach Einschätzung von Experten dürfte es aber länger als die von Trump eingeräumten zwei Jahre dauern, die globale vernetzte Autoproduktion in die USA zu verlagern, einmal ganz abgesehen von den enormen Kosten für die Industrie und die Verbraucher.

Autos für den US-Markt werden seit Jahren ganz oder teilweise quer über den nordamerikanischen Kontinent verteilt gebaut: in Detroit und den US-Südstaaten, aber auch in Mexiko und im kanadischen Ontario. Es gibt aktuell kein Auto, das zu einhundert Prozent Made in the USA ist. Einer Auswertung der US-Regierung zufolge stammen die Teile eines typisch amerikanischen Modells wie dem Ford Cadillac Escalade zu 37 Prozent aus dem Ausland. Selbst Tesla, das seine Autos für den amerikanischen Markt in den USA montiert, ist zu 20 bis 25 Prozent auf Importe aus Mexiko angewiesen.

Welche Folgen Handelsbarrieren für die vernetzte Produktion haben, ließ sich schon Anfang April bei Stellantis sehen. Der Konzern legte zwei seiner Werke in Mexiko und Kanada aufgrund der Zölle vorübergehend still und kündigte 900 Mitarbeitern in den USA. Die amerikanischen Arbeiter hätten ohne die Produktion in den Nachbarländern zu wenig zu tun gehabt.

Die von Trump verursachte Verunsicherung wirkt sich auch auf das Geschäft der Autokonzerne aus. General Motors verschob am Dienstag die Diskussion seiner Quartalsergebnisse mit Analysten und zog seine Gewinnprognose für das laufende Jahr zurück. Als Grund nannte der Konzern die Zölle.

Trump verlor bei seinem Auftritt in Michigan über solche schlechten Nachrichten kein Wort. Im Gegenteil: Er behauptete, die Inflation in den USA „beendet“ zu haben, was nicht stimmt. In Wahrheit hat er mit seiner Zollpolitik und den daraus folgenden Börsenturbulenzen große Teile der Wirtschaft gegen sich aufgebracht. Das hat ihn wohl dazu bewogen, ein großes Stück zurückzurudern. Doch manchen Beobachtern reicht das noch nicht. Das konservative Wall Street Journal forderte Trump am Dienstag in einem Meinungsbeitrag auf, seine Zölle komplett zurückzunehmen.