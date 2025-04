Der US-Präsident tritt an seinem 100. Tag im Amt vor jubelnden Autoarbeitern in Michigan auf. Er macht ihnen ein Geschenk – doch die Sorgen der Industrie beendet er damit nicht.

Von Ann-Kathrin Nezik, New York

Trump hat Macomb County in Michigan ganz bewusst für seinen großen Auftritt gewählt. In der Gegend nördlich von Detroit hatte er bei der Präsidentschaftswahl im November 56 Prozent der Stimmen geholt, auch dank der Unterstützung der Autoarbeiter, die in den Werken von General Motors, Ford und Stellantis schaffen. Etliche von ihnen feuerten Trump am Dienstag im Publikum an, als er seinen 100. Amtstag mit einer großen Show in ihrer Heimat beging.