US-Präsident Trump will, dass die US-Sparte der App Tiktok in amerikanische Hand übergeht.

US-Präsident Donald Trump verbietet US-Bürgern, Geschäfte mit den Eigentürmern der populären chinesischen Video-App Tiktok zu machen. Mit der Verfügung, die in 45 Tagen greifen soll, verleiht Trump seiner Drohung Nachdruck, den Verkauf der US-Sparte von Tiktok an ein amerikanisches Unternehmen zu erzwingen. Trump sieht in der Anwendung eine "Bedrohung" der nationalen Sicherheit und schließt auch ein komplettes Verbot nicht aus. Die App sammle gewaltige Mengen an Daten ihrer Nutzer und könne es der kommunistischen Partei China ermöglichen, Amerikaner auszuspionieren, erklärte er jetzt erneut.

Von dem präsidialen Dekret ist auch die chinesische App WeChat betroffen. Die von Tencent Holdings betriebene App ist in China extrem beliebt und verbreitet. Sie bietet Nutzern die Dienste eines sozialen Netzwerks an sowie Messenger-Services und einen beliebten Bezahldienst.

Der amerikanische Softwareriese Microsoft hatte sich nach massivem politischen Druck aus dem Weißen Haus in Stellung gebracht, das US-Geschäft von Tiktok zu übernehmen. Das Tech-Unternehmen will bis Mitte September einen Deal mit dem privaten chinesischen Eigentümer Bytedance aushandeln.

Sollte ein US-Unternehmen Tiktoks Geschäft in den Vereinigten Staaten übernehmen, dürfte die App dort weiter eine Zukunft haben. Das Weiße Haus zitierte am Donnerstag Berichte, wonach die App in den USA bereits 175 Millionen mal heruntergeladen worden sei. Die Plattform ist insbesondere bei jungen Leuten wegen alberner Videos beliebt.