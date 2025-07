US-Präsident Donald Trump will seinen Notenbank-Chef öffentlich vorführen, es geht um die Kosten für den Umbau der Fed-Zentrale. Dann aber nimmt die Sache eine unerwartete Wendung.

Von Valentin Dornis

Bauhelme können Leben retten. Aber um welchen Preis? Diese Plastikschalen, die immer aussehen, als seien sie zu eng und säßen deshalb zu hoch auf dem Kopf, lassen jeden Baustellenbesuch eines Politikers etwas albern erscheinen. Selbst wenn es zwei der mächtigsten Männer der Welt sind, die in Anzug und Krawatte eine Großbaustelle abschreiten – irgendwie ist die Aura der Macht gestört. Als US-Präsident Donald Trump und der Chef der Notenbank Fed, Jerome Powell, nun den Umbau der Fed-Zentrale in Washington begutachteten, kam es deshalb zu behelmten Szenen, die sie in der Comedysendung „Saturday Night Live“ nicht besser hätten inszenieren können.