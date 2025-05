Von Max Muth

Ob das, was gerade unter Donald Trumps Führung in den USA passiert, Korruption ist, darüber werden womöglich später unabhängige Gerichte urteilen. Kein Gericht notwendig ist aber für folgende Aussage: Trumps Familie hat offenbar durch sein Amt finanzielle Vorteile. Und das läuft in vielen Fällen nicht besonders subtil ab. So plant Trump derzeit, einen 400 Millionen Euro teuren Luxusjet aus Katar anzunehmen, der als neue Air Force One dienen soll und nach Ende seiner Amtszeit der Stiftung der Trump-Bibliothek überschrieben werden soll. Von Reportern darauf angesprochen, ob das vielleicht als unethisch gesehen werden könnte, meinte Trump nur sinngemäß, jemand schenkt mir ein Flugzeug, natürlich nehme ich das an, ich bin doch nicht blöd.