Von Kathrin Werner, Davos

Sollen sie jetzt feiern oder nicht? Die Krypto-Bros, die man so nennt, weil die Welt der Kryptowährungen zu ganz großem Teil aus jüngeren Männern besteht, sind voller Optimismus nach Davos gereist. Kurz nach dem Auftakt des Weltwirtschaftsforums zog schließlich ihr Mann ins Weiße Haus ein. Es bestand also Grund zur Annahme, dass sie in diesem Jahr endlich so richtig dazugehören würden zur globalen Elite, die sich in Davos trifft. Genauso wie die Banker und Zentralbanker mit ihren Krawatten und Rollkoffern.