Von Anna Lea Jakobs

Einer, der den Klimawandel als „eine der größten Betrügereien aller Zeiten“ beschreibt, wird Präsident der USA. Ein Land, das in den vergangenen vier Jahren mit ehrgeizigen ökologischen Plänen der ganzen Welt Hoffnung gegeben hat. Ein Land, das Milliardensummen in den Klimaschutz der Entwicklungs- und Schwellenländer steckte. Ein Land, das ein historisches Subventionsprogramm für grüne Technologien einführte und so auch andere Staaten merken ließ, dass sie in die Gänge kommen müssen.