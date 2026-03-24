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Verdacht auf InsiderhandelWetten vor Trumps Iran-Post geben Rätsel auf

Lesezeit: 2 Min.

US-Präsident Donald Trump im Oval Office des Weißen Hauses: Seine Politik ist ein einziges Hin und Her.
US-Präsident Donald Trump im Oval Office des Weißen Hauses: Seine Politik ist ein einziges Hin und Her. JIM WATSON/AFP

Die Märkte erwarteten mehr Bomben – und steigende Ölpreise. Dann kam Trumps Kehrtwende. Auffällig: Millionendeals kurz davor setzen auf genau dieses Szenario.

Von Edgar Schuler

Am Wochenende standen alle Zeichen auf Eskalation: Donald Trump hatte ein 48-Stunden-Ultimatum gestellt und damit gedroht, iranische Kraftwerke „zu zerstören“, falls Teheran die Straße von Hormus nicht wieder vollständig für den Schiffsverkehr öffnet. An den Finanzmärkten rechnete man am Montag mit steigenden Ölpreisen und fallenden Aktien. Doch wenige Minuten vor der entscheidenden Wendung geschieht Unerwartetes: Kurz vor der Öffnung der europäischen Märkte, wetten Händler in großem Stil auf sinkende Ölpreise – indem sie sogenannte Öl-Futures verkaufen.

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