Man kann diese Geschichte sehr gut mit einem Mann namens Kelcy Warren beginnen. Denn es geht um die Frage, was es für die deutsche Wirtschaft bedeutet, wenn reiche Geldgeber, die US-Präsident Donald Trump nahe stehen, hierzulande in Schlüsselindustrien investieren – und welche Risiken damit eines Tages verbunden sein könnten.
Kritische BranchenWie sich die Maga-Männer in Deutschland einkaufen
Lesezeit: 7 Min.
Von Tanklagern bis Drohnen: Mächtige US-Unternehmer wie Peter Thiel stecken ihr Geld in sicherheitsrelevante Firmen. Verliert Deutschland die Kontrolle?
Von Jannis Brühl, Björn Finke, Thomas Fromm, Anna Lea Jakobs, Sebastian Strauß
