Der Präsident Donald Trump gerät mehrmals am Tag in Konflikt mit dem Geschäftsmann Donald Trump. Das stört ihn jedoch gar nicht - im Gegenteil.

Von Claus Hulverscheidt

Noch ist nicht einmal klar, wie die Gedenkmünze aussehen wird, die man demnächst in Anthony Gianninis Geschenke-Shop kaufen kann. Seit Tagen macht der Unternehmer ein Geheimnis daraus, verraten hat er bisher nur, wen und was er mit dem vergoldeten Schmuckstück ehren will, das in der Reihe "Geschichtsträchtige Momente" erscheint: "Donald Trumps historischen Sieg über Covid-19". Trumps rasche Genesung nach seiner Corona-Infektion habe bewiesen, so der Betreiber des "The White House Gift Shop", dass Kraft und Energie dieses "einzigartigen, übermenschlichen" US-Präsidenten "ein mystisches Level" erreicht hätten. Anders als das Design ist der Preis der Münze bereits bekannt: 100 Dollar.