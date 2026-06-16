Für Bernd Lange (SPD) ist es ein scheinbarer Triumph. Für die EU-Regierungen und die Europäische Kommission, die seinetwegen so lange auf den Abschluss des Handelsdeals mit den Vereinigten Staaten warten mussten, ist es eine Erleichterung. Für Europas Industrie ist es allenfalls eine Verschnaufpause: Am Dienstag votierte das Europäische Parlament für den Handelsdeal mit den USA. Das Plenum in Straßburg verabschiedete die europäische Seite der Vereinbarung, die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und US-Präsident Donald Ende Juli 2025 bei einem Treffen in Schottland geschlossen hatten. Bernd Lange hatte sie als Handelsausschuss-Vorsitzender im Namen des Parlaments mit Schutzklauseln versehen.