EU und USA:Will Europa gegen Trump bestehen, muss es mehr Geld ausgeben

Kommentar von Alexander Mühlauer

So unberechenbar Donald Trump auch sein mag, so klar ist schon jetzt, was auf Europa zukommt: Der 47. Präsident der USA wird die EU dazu zwingen, mehr Geld für Sicherheit und Verteidigung auszugeben. Und er wird seine „America First“-Politik auch handelspolitisch durchsetzen – Zoll um Zoll. Für die Staaten der Europäischen Union bedeutet das: Es wird teuer. Die Frage ist also, woher das Geld kommen soll, um Europas Wohlstand zu verteidigen.