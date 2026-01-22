Trumps Verhältnis zu Zahlen ist mit „widersprüchlich“ wohl am besten beschrieben. Einerseits scheint er sie zu lieben, vor allem große. Andererseits sind sie nur selten korrekt. Beispielhaft sind hier seine Versuche, Zuhörerinnen und Zuhörer in Davos davon zu überzeugen, er habe die Preise für verschreibungspflichtige Medikamente um 500 oder gar 800 Prozent gesenkt. Bereits eine Senkung um 100 Prozent würde den Preis jedes Medikaments, egal wie teuer, auf null Dollar senken. 500 bis 800 Prozent wären nur erreichbar, wenn die Pharmakonzerne Patienten für die Einnahme der Präparate fürstlich entlohnten. Doch auch die ebenfalls in der Davos-Rede erwähnten 90 Prozent (suchen Sie sich einfach eine Zahl aus) halten einer näheren Betrachtung nicht stand.