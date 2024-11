Börse:Diese fünf Trump-Effekte bewegen die Kurse

Von Victor Gojdka, Berlin

Während viele Politiker in Deutschland noch mit Donald Trump hadern, hat sich die Börse bereits auf die neuen Realitäten eingestellt. Beobachter und Analysten in Europa lamentierten noch, da zuckten die Aktienprofis in den USA schon am Tag nach der Wahl bloß mit den Schultern. Ob Trump ihnen persönlich sympathisch sei? Darum gehe es nicht – und damit dürfe man nicht zu viel Zeit verlieren. Denn Trumps Präsidentschaft werde die Finanzmärkte deutlich bewegen, wohl oder übel. Die SZ zeigt daher die fünf bislang wichtigsten Trump-Effekte am Parkett.