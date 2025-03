Von Jan Diesteldorf, Brüssel

Tags zuvor lächelten sie noch in die Kameras. Maroš Šefčovič stand am Dienstag in Washington, D.C. neben seinen Gesprächspartnern. Jener Mann, der für Europa in Handelsfragen das Sagen hat, der EU-Kommissar mit der offenbar hoffnungslosen Aufgabe, den Handelskonflikt mit den USA noch abzuwenden. Er schrieb auf X von „intensiven Gesprächen“ mit dem amerikanischen Handelsminister Howard Lutnick, dem Handelsbeauftragten Jamieson Greer und Donald Trumps Wirtschaftsberater Kevin Hassett – was in der Sprache der Diplomatie auf einen Streit schließen lässt. „Die harte Arbeit geht weiter“, schrieb Šefčovič. Man strebe einen fairen Deal anstatt ungerechtfertigter Zölle an.