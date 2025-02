Details will der US-Präsident noch nicht verkünden, aber schon jetzt ist klar: Sein Ziel dürfte sein, die Autobauer gegeneinander auszuspielen – und einen Keil in die Europäische Union zu schlagen.

Von Thomas Fromm und Christina Kunkel

Ob das wirklich eine gute Idee ist? Wegen der drohenden US-Zölle auf ausländische Autoimporte will VW-Chef Oliver Blume jetzt selber in den Ring steigen und verhandeln. „Wir werden mit der neuen Trump-Regierung jetzt kurzfristig Kontakt aufnehmen“, sagte er am Wochenende dem ZDF. „Wir“, das ist das Unternehmen Volkswagen, nicht etwa die deutschen Autobauer gemeinsam, schon gar nicht die europäischen Hersteller.