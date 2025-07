Der US-Präsident droht der EU mit Zöllen in Höhe von 30 Prozent auf alle Importe. Auf große Zugeständnisse dürfen die Unterhändler in Brüssel nicht hoffen: Trump braucht die Zolleinnahmen, um seine Steuersenkungen zu finanzieren.

Von Ann-Kathrin Nezik, New York

Jetzt hat „Ihre Exzellenz“ Ursula von der Leyen also auch ein Schreiben von Donald Trump erhalten. Der Inhalt liest sich wie ein Strafzettel – die EU-Kommission und ihre Präsidentin von der Leyen haben sich aus Trumps Sicht nicht folgsam benommen. Deshalb drückt er der EU nun Zölle von 30 Prozent auf. Auf alle europäischen Importe in die USA will seine Regierung vom 1. August an Einfuhrgebühren in dieser Höhe verhängen, schrieb der US-Präsident in seinem Brief, den er am Samstag auf seiner Plattform Truth Social veröffentlichte.