US-Amerikaner geben für praktisch jede Dienstleistung Trinkgeld, Deutsche eher für gut erledigte Arbeit. Auf beiden Seiten des Atlantiks erhöht der Aufstieg digitaler Bezahlsysteme nun den Druck zum Aufrunden.

In den USA ist Trinkgeldgeben gesellschaftliche Pflicht. Für die meisten Dienstleistungen wird Trinkgeld erwartet, ob in der Bar, im Restaurant oder nach einer Uber-Fahrt. Es gilt als unhöflich, wenig oder gar kein Trinkgeld zu geben. Die Amerikaner zahlen – egal, wie schlecht der Service war. In Deutschland hingegen wird Trinkgeld als freiwillig und als Belohnung für gute Bedienung angesehen. Es kommt schon mal vor, dass man überhaupt kein Trinkgeld hinterlässt.