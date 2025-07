Trigema-Gründer Wolfgang Grupp„Ich leide an sogenannten Altersdepressionen“

Wolfgang Grupp aus dem schwäbischen Burladingen gilt als einer der Vorzeigeunternehmer in Deutschland. Jetzt hat er seine Erkrankung öffentlich gemacht.

Von Tobias Bug und Caspar Busse

Anfang Juli hatte Wolfgang Grupp noch am Firmensitz im schwäbischen Burladingen am Tag der offenen Tür seiner Firma Trigema teilgenommen. Er saß an seinem Schreibtisch, unterhielt sich mit den Besuchern und machte Selfies. Kurz davor erst hatte der 83-Jährige im Podcast dem Youtuber Tim Gabel gesagt, er befinde sich im letzten Abschnitt seines Lebens und mache sich deutlich mehr Gedanken über den Tod als noch in jüngeren Jahren. „Die Firma ist weggegeben, ich kann jetzt nur noch auf das Ende warten“, meinte er.