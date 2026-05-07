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Reden wir über Geld„Ich habe nie Taschengeld bekommen“

Lesezeit: 9 Min.

Bonita Grupp, 36 Jahre alt, führt seit gut zwei Jahren die Geschäfte bei Trigema zusammen mit ihrem Bruder. Sie verantwortet dort die Bereiche E-Commerce, Marketing und Personal.
Bonita Grupp, 36 Jahre alt, führt seit gut zwei Jahren die Geschäfte bei Trigema zusammen mit ihrem Bruder. Sie verantwortet dort die Bereiche E-Commerce, Marketing und Personal. Stephan Rumpf

Sie wuchs mit Butler und Hubschrauber auf und bekam für Ferienjobs in der Firma nichts: Trigema-Erbin Bonita Grupp spricht über ihre Kindheit im Unternehmerhaushalt, das Vermächtnis ihres Vaters und über höhere Steuern für Reiche.

Interview von Kerstin Bund und Caspar Busse

Bonita Grupp kommt mit dem Taxi zum SZ-Hochhaus im Münchner Osten. Gerade war sie noch in ihrer Wohnung in Schwabing, wo sie die Wochenenden meist verbringt. Unter der Woche lebt sie in Burladingen auf der Schwäbischen Alb, dem Sitz des Textilunternehmens Trigema. Das führt sie inzwischen mit ihrem Bruder Wolfgang Grupp junior. Ihr 84-jähriger Vater Wolfgang Grupp stand davor 54 Jahre lang allein an der Spitze der Firma. Der streitbare Patriarch sitzt beim Gespräch zwar nicht mit am Tisch. Doch natürlich kreist das Gespräch auch um ihn und die Schlagzeilen der vergangenen Monate. Bonita Grupp, 36 Jahre alt, wirkt ganz anders als ihr Vater: Sie spricht leise, bedacht und mit einem leichten schwäbischen Zungenschlag.

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