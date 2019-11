Wenn Robert Hartmann nach dem Geld sehen will, dann geht er in den Keller. Hartmann, weiche Gesichtszüge, warme Stimme, steckt eine Scheckkarte in den Kartenleser, stemmt eine tonnenschwere Metalltür zur Seite und kippt eine Gittertür weg. In den grau glänzenden Tresoren des Edelmetallhändlers Pro Aurum lagern Hartmanns Kunden ihr Allerheiligstes: Barren und Bares.