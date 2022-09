In fremden Ländern arbeiten, viel erleben, gut verdienen: Viele junge Menschen träumen davon, Diplomat oder Diplomatin zu werden. Doch was sind die Voraussetzungen - und wie ist der Job wirklich?

Von Miriam Hoffmeyer

Traumjobs Die SZ-Serie "Traumjobs - so sind sie wirklich" erklärt, wie Berufe wie Feuerwehrmann, Meeresbiologin oder Schauspieler wirklich sind. Was kann man verdienen? Wie sind die Arbeitsbedingungen? Wie erfüllend ist das? Alle Folgen finden Sie auf dieser Überblicksseite.

Den Oberkörper um 15 Grad geneigt, die schwarzen Pumps eng parallel gestellt, die Arme vorgestreckt. So übergab Annette Knobloch am 14. Dezember 2021 ihr Beglaubigungsschreiben an den Präsidenten der Demokratischen Volksrepublik Laos. Sämtliche protokollarischen Vorschriften zu beachten und dabei kein bisschen albern zu wirken ist Teil der Kunst im diplomatischen Dienst. Seit der offiziellen Übergabe ist Knobloch deutsche Botschafterin in der laotischen Hauptstadt Vientiane.