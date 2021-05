Interview von Thomas Fromm

Als Matthias Gründler im Juli 2020 Chef der VW-Lkw-Holding Traton wurde, kam gerade vieles zusammen: Die Welt steckte mitten in der Corona-Pandemie, dazu kam der Umbau des Riesenkonzerns mit seinen Lkw-Töchtern MAN und Scania. Zeit also für ein Gespräch über seine Erwartungen an die Politik, Stellenabbau in Deutschland und einen neuen Kollegen im Vorstand, der bis vor Kurzem noch mächtiger VW-Betriebsratschef war.