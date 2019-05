21. Mai 2019, 14:20 Uhr Briefkastenfirmen Transparenzregister wird öffentlich einsehbar - mit Hürden

Das Transparenzregister, in dem verdeckte Eigentümer von Firmen aufgeführt sind, soll öffentlich zugänglich werden.

Damit setzt das Finanzministerium eine EU-Richtlinie um.

Nichtregierungsorganisationen geht der Entwurf nicht weit genug, im Kampf gegen Briefkastenfirmen bringe er wenig.

Von Christian Endt

Bald soll in Deutschland jeder sehen können, wer die Profiteure hinter verschachtelten Firmenkonstrukten sind. Das Transparenzregister, in dem die wirtschaftlichen Berechtigten von Unternehmen hinterlegt sind, soll zu diesem Zweck öffentlich einsehbar werden. Das sieht ein Gesetzentwurf des Bundesfinanzministeriums vor.

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) setzt damit eine Richtlinie der EU um, die den öffentlichen Zugang vorschreibt. Bereits die vorherige Bundesregierung hatte das Register für alle öffnen wollen. Dies stieß jedoch auf Widerstand von Wirtschaftsverbänden, insbesondere des Vebands der Familienunternehmer. Auf deren Druck ließ der damalige Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) das Gesetz in letzter Minute umschreiben, wie eine Recherche von SZ und NDR zeigte. Die Einsichtnahme war anschließend nur noch "bei berechtigtem Interesse" vorgesehen und muss seither für jeden Einzelfall dargelegt werden. Schon damals wussten die Familienunternehmer, dass sie höchstens Zeit gewinnen können, denn auf europäischer Ebene war die nächste Überarbeitung der Geldwäscherichtlinie mitsamt öffentlicher Einsichtnahme bereits auf dem Weg.

Bei der nun anstehenden Umsetzung in deutsches Recht hat sich die Bundesregierung für eine Minimallösung entschieden. Der Gesetzentwurf enthält die Vorgaben, an die sich Deutschland nach EU-Recht halten muss, geht aber, was das Transparenzregister angeht, nicht darüber hinaus. Der Zugang soll zudem weiterhin mit Hürden versehen sein. Er soll zwar grundsätzlich "allen Mitgliedern der Öffentlichkeit" offen stehen. Voraussetzung ist aber eine vorherige Online-Registrierung, bei der neben Namen und Anschrift auch eine Ausweiskopie gefordert wird.

Für jeden Abruf eines Dokuments wird weiterhin eine Gebühr von 4,50 Euro fällig. Damit ist de facto weiter ein Anfangsverdacht nötig - denn kaum jemand kann es sich leisten, zu diesem Preis breit gefächert Daten abzurufen, um in ihnen nach Auffälligkeiten oder Unstimmigkeiten zu suchen. Der von NGOs erhoffte Abschreckungseffekt durch Transparenz entfällt somit.

"Durch die Gebühren ist das Register in großen Teilen unbrauchbar. Die eigentlich Stärke des Registers, den ganzen Datensatz mit anderen Datensätzen etwa der Panama Papers abgleichen zu können, wird unmöglich gemacht", sagt Arne Semsrott von der Open Knowlegde Foundation Deutschland. "Briefkastenfirmen wissen jetzt, dass sie durch das Transparenzregister nichts befürchten müssen."

Für den Betrieb des Transparenzregisters ist ein privates Unternehmen zuständig

In der vergangenen Legislaturperiode war es insbesondere die SPD, die sich in Person des damaligen Bundesjustizministers Heiko Maas (inzwischen Außenminister) für einen öffentlichen Zugang und echte Transparenz eingesetzt hatte. "Die maßgeblich wirtschaftlich Berechtigten, die hinter einer Briefkastenfirma stehen, dürfen nicht länger anonym bleiben", hatte Maas im Jahr 2016 gesagt. Mittlerweile haben die Sozialdemokraten das Finanzministerium und damit die Federführung bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung übernommen.

Für den Betrieb des Transparenzregisters soll weiterhin der Bundesanzeiger-Verlag zuständig sein. Das private Unternehmen, eine Tochter des Dumont-Konzerns, hat den Zuschlag ohne Ausschreibung bekommen. Das ist möglich, weil der Verlag keine Mittel aus dem Bundeshaushalt bekommt. Seine Umsätze macht er mit den Gebühren der Einsichtnehmer.