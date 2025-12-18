Zum Hauptinhalt springen

InvestitionsprogrammDazu dient der „Deutschlandfonds“

Lesezeit: 3 Min.

Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) stellten am Donnerstag im Detail vor, wie der Fonds funktionieren soll.
Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) stellten am Donnerstag im Detail vor, wie der Fonds funktionieren soll. (Foto: Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa)

Die Bundesregierung will 130 Milliarden Euro an Privatinvestitionen anschieben. Damit sollen innovative Unternehmen gefördert werden. Kommt die Wirtschaft so wieder in Schwung? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Von Claus Hulverscheidt, Berlin

Zumindest der Name stimmt schon einmal, verspricht er doch Relevanz, ja, Größe und Erhabenheit: „Deutschlandfonds“ – darunter machen es die Bundesregierungen jüngeren Datums nicht mehr. Der ehemalige Kanzler Olaf Scholz (SPD) etwa erfand den „Deutschland-Pakt“ und die „Deutschland-Geschwindigkeit“, musste dann allerdings feststellen, dass das Einzige, was tatsächlich mit Lichtgeschwindigkeit vonstattenging, der Niedergang der von ihm geführten Ampel-Koalition war.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite