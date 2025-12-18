Zumindest der Name stimmt schon einmal, verspricht er doch Relevanz, ja, Größe und Erhabenheit: „Deutschlandfonds“ – darunter machen es die Bundesregierungen jüngeren Datums nicht mehr. Der ehemalige Kanzler Olaf Scholz (SPD) etwa erfand den „Deutschland-Pakt“ und die „Deutschland-Geschwindigkeit“, musste dann allerdings feststellen, dass das Einzige, was tatsächlich mit Lichtgeschwindigkeit vonstattenging, der Niedergang der von ihm geführten Ampel-Koalition war.