Zumindest der Name stimmt schon einmal, verspricht er doch Relevanz, ja, Größe und Erhabenheit: „Deutschlandfonds“ – darunter machen es die Bundesregierungen jüngeren Datums nicht mehr. Der ehemalige Kanzler Olaf Scholz (SPD) etwa erfand den „Deutschland-Pakt“ und die „Deutschland-Geschwindigkeit“, musste dann allerdings feststellen, dass das Einzige, was tatsächlich mit Lichtgeschwindigkeit vonstattenging, der Niedergang der von ihm geführten Ampel-Koalition war.
InvestitionsprogrammDazu dient der „Deutschlandfonds“
Lesezeit: 3 Min.
Die Bundesregierung will 130 Milliarden Euro an Privatinvestitionen anschieben. Damit sollen innovative Unternehmen gefördert werden. Kommt die Wirtschaft so wieder in Schwung? Die wichtigsten Fragen und Antworten.
Von Claus Hulverscheidt, Berlin
Lesen Sie mehr zum Thema