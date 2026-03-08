Lange dachte man, mit der Gleichstellung der Geschlechter gehe es vor allem in eine Richtung, und zwar nach vorne. Heute erklären einem Tradwives auf Tiktok, wie man als treue Hausfrau für seinen Gatten selbst Schokolade aus Kakaobohnen herstellt. Und sogenannte Manfluencer laufen im Rudel und oberkörperfrei durch die Wildnis, während sie einem weismachen wollen, dass männliche Dominanz und weibliche Unterordnung ganz natürliche Dinge seien. Die große Angst: Was vorherige Frauengenerationen mühsam erkämpft haben, könnte einer rückwärtsgewandten jungen Generation zum Opfer fallen.