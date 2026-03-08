Zum Hauptinhalt springen

MeinungInternationaler FrauentagDer gefährliche Backlash der Generation Z

Von Anna Lea Jakobs

Lesezeit: 2 Min.

Der Influencer Andrew Tate verbreitet auf Social Media ein radikales Männerbild und erreicht damit Millionen. Gegen ihn laufen mehrere Verfahren, unter anderem wegen körperlicher und sexueller Übergriffe.
Der Influencer Andrew Tate verbreitet auf Social Media ein radikales Männerbild und erreicht damit Millionen. Gegen ihn laufen mehrere Verfahren, unter anderem wegen körperlicher und sexueller Übergriffe. Alexandru Dobre/AP

Auf Tiktok propagieren Tradwives und Manfluencer ein Weltbild von männlicher Dominanz und weiblicher Unterordnung. Das verfängt bei einigen jungen Männern. Die Gleichstellungspolitik muss darauf endlich reagieren.

Lange dachte man, mit der Gleichstellung der Geschlechter gehe es vor allem in eine Richtung, und zwar nach vorne. Heute erklären einem Tradwives auf Tiktok, wie man als treue Hausfrau für seinen Gatten selbst Schokolade aus Kakaobohnen herstellt. Und sogenannte Manfluencer laufen im Rudel und oberkörperfrei durch die Wildnis, während sie einem weismachen wollen, dass männliche Dominanz und weibliche Unterordnung ganz natürliche Dinge seien. Die große Angst: Was vorherige Frauengenerationen mühsam erkämpft haben, könnte einer rückwärtsgewandten jungen Generation zum Opfer fallen.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite