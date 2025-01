Die deutsche Tourismusbranche steuert für 2024 auf einen Übernachtungsrekord hin. Nach den ersten elf Monaten des vorigen Jahres zählten die Beherbergungsbetriebe insgesamt 465,3 Millionen Übernachtungen, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Damit lag die Übernachtungszahl 1,8 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum und 0,1 Prozent über dem bisherigen Höchststand von Januar bis November 2019 – also vor Beginn der Corona-Pandemie. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg im vergangenen Jahr um 1,1 Prozent auf 386,4 Millionen. Bei den Gästen aus dem Ausland gab es ein Plus von 5,4 Prozent auf 78,9 Millionen.