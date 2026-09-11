Zum Hauptinhalt springen

TourismusHoteliers in Sachsen-Anhalt fürchten Stornierungen

Lesezeit: 4 Min.

Wernigerode im Harz gehört zu den touristischen Höhepunkten in Sachsen-Anhalt. 
Wernigerode im Harz gehört zu den touristischen Höhepunkten in Sachsen-Anhalt. 
Matthias Bein/dpa

Erste Gäste sagen Reisen mit Verweis auf das Wahlergebnis ab. Das sorgt für Verunsicherung in der Branche – ebenso wie die „patriotischen Tourismuskonzepte“ der Partei.

Von Sonja Salzburger

SZ bei Google bevorzugen

In nur wenigen deutschen Bundesländern gibt es so viel auf engem Raum zu sehen wie in Sachsen-Anhalt: Beeindruckende Natur im Nationalpark Harz, die Fachwerkstädte Wernigerode und Quedlinburg, die Lutherstadt Wittenberg oder das Bauhaus, um nur ein paar Beispiele zu nennen.  Doch nachdem die AfD bei der Landtagswahl die mit großem Abstand stärkste Kraft geworden ist, fragen sich manche potenziellen Gäste, ob sie das Bundesland künftig noch besuchen wollen. In den vergangenen Jahren lag die Übernachtungszahl in Hotels und anderen Herbergen in Sachsen-Anhalt deutlich über der acht-Millionen-Marke, wobei der überwiegende Teil der Touristen aus dem Inland kam und im Schnitt 2,4 Tage blieb. Im vergangenen Jahr erzielte die Branche einen Gesamtumsatz von rund 3,6 Milliarden Euro.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite