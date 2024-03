Am Strand vor der Küste Floridas zu entspannen, sorgt für Glücksgefühle. Allerdings fallen bei einem Hin- und Rückflug von München nach Miami gut drei Tonnen CO₂ an.

Kommentar von Sonja Salzburger

Wem das Klima wichtig ist, dem muss flau werden angesichts der aktuellen Trends in der Tourismusbranche. Die Deutschen sind im vergangenen Jahr zum ersten Mal öfter mit dem Flugzeug als mit dem Auto in den Urlaub gereist. Fernreisen sind zurück. Kreuzfahrten boomen wie nie zuvor, und Reedereien haben zahlreiche neue Schiffe bestellt, um in den kommenden Jahren weiterzuwachsen.