Von Lea Hampel, München

Wenn früher auf einem der Tui-Cruises-Schiffe Sprechstunde mit dem Personal war, fragten die Gäste nach technischen Details und der Routenführung. Heute, erzählt Wybcke Meier, Chefin von Tui Cruises auf der Bühne des Nachhaltigkeits-Gipfels der SZ am Mittwoch in München, wollten Touristen auch wissen, woher denn das Wasser komme, wenn man in Regionen unterwegs sei, wo öfter Dürre herrsche.