Im Kabinett steht an diesem Mittwoch ein Punkt auf der Tagesordnung, der manchem in der Touristikbranche Sorgen bereiten dürfte - und das in einer mit Reisebeschränkungen und Virusmutanten ohnehin nicht eben sorgenfreien Zeit. Es geht um die Frage, wie Kunden entschädigt werden, wenn ein Reiseanbieter pleitegeht, wie es etwa 2019 mit Thomas Cook geschah. Geht es nach dem Justizministerium, sollen Reiseanbieter künftig in einen Fonds einzahlen, damit Menschen, die Reisen gebucht haben, angezahltes Geld in solchen Fällen zurückerhalten können. Für die Branche wäre das ein Paradigmenwechsel.