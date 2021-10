Von Sonja Salzburger, Willingen

Margit Heuser hätte es einfacher haben können "Wir hatten alle Schwierigkeiten, die man nur haben kann", sagt die 65-Jährige über den Start in ihr neues Leben. Im Frühjahr 2020 brachen der Trainerin für Reisebüros corona-bedingt alle Aufträge weg. Aber Heuser hat ein Leben lang viel gearbeitet. Acht Reisebüros hat sie geleitet, sie an Tui verkauft und sich anschließend als Seminarleiterin und Coach einen Namen gemacht. Nach einem erfolgreichen Berufsleben hätte sie jetzt eigentlich in Rente gehen und sich einen Traum erfüllen können: auswandern und ein kleines Häuschen in einem spirituellen Zentrum auf Bali kaufen. Etwa 40 000 Euro hätte das gekostet, die Pläne waren mal recht konkret. Dann hätte sie endlich wieder Zeit für ihre Hobbies gehabt: Malen und Yoga. Stattdessen hat Margit Heuser etwas getan, von dem ihr viele Menschen abgeraten haben. Gemeinsam mit ihrer 24-jährigen Tochter Marla hat sie mitten in der Corona-Krise ein Hotel gekauft. Ausgerechnet ein Hotel.