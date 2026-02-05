Zum Hauptinhalt springen

SpielzeugWie Tonieboxen die Welt erobern

Firmenchef Tobias Wann präsentiert die Toniebox 2: Dieses Abspielgerät bieten die Düsseldorfer seit Herbst an.
Firmenchef Tobias Wann präsentiert die Toniebox 2: Dieses Abspielgerät bieten die Düsseldorfer seit Herbst an. (Foto: Tonies)

Die beliebten Abspielgeräte und Gummifiguren der Firma Tonies verkaufen sich glänzend.  Die Düsseldorfer haben nach neun Jahren eine neue Gerätegeneration auf den Markt gebracht. Das zahlt sich aus.

Von Björn Finke, Düsseldorf

Millionen Kinder weltweit hören Musik oder Hörspiele mit Tonieboxen. Das sind kabellose Würfel, auf die Kinder unterschiedliche Tonies platzieren, also Hartgummi-Figuren, zum Beispiel Peppa Wutz oder den Räuber Hotzenplotz. Dann startet das entsprechende Liederalbum. Die Düsseldorfer Herstellerfirma heißt ebenfalls Tonies; sie brachte das kleinkindgerechte Abspielgerät 2016 auf den Markt. Erst neun Jahre später, im vergangenen Herbst, führte Tonies ein Nachfolgemodell ein, die Toniebox 2. Wichtigste Verbesserung: Die Geräte ermöglichen auch Spiele, es gibt etwa Ratespiele oder Hörspiele, bei denen die Kinder Entscheidungen für die Hauptfigur treffen. Diese Neuerung zahlt sich für das börsennotierte Unternehmen aus. Der Umsatz stieg im vergangenen Jahr um ein Drittel auf 630 Millionen Euro. Zudem legte die Gewinnmarge zu, von jedem Euro Umsatz bleiben nun fast neun Cent Betriebsergebnis hängen, wie Tonies am Donnerstag mitteilte.

Mit den beliebten Abspielgeräten der Düsseldorfer Firma Tonies können die Kinder nicht mehr nur Hörspiele hören. Sie können damit jetzt auch spielen. Die Exportschlager aus Deutschland trotzen sogar Trumps Zöllen.

