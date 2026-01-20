Ein guter Ratschlag für Tokio-Besucher: höchstens mit halb vollem Koffer anreisen. Die japanische Hauptstadt ist nicht nur reich an Tempeln, Kunst und erstklassigen Restaurants jeder Preislage. Sie ist auch ein Shopping-Paradies. In den Edel-Boutiquen in Ginza findet man Sonderkollektionen der internationalen Luxus-Marken. In angesagten Hipster-Vierteln wie Koenji oder Shimokitazawa reiht sich ein Second-Hand-Laden an den nächsten, alle so liebevoll kuratiert, dass man Ginza bald vergisst.