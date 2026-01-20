Zum Hauptinhalt springen

JapanDie Kunst, richtig zu packen

Lesezeit: 2 Min.

Wer im Urlaub zu viel einkauft, hat ein Problem beim Kofferpacken. Doch in Japan gibt es dafür nun eine Lösung
Wer im Urlaub zu viel einkauft, hat ein Problem beim Kofferpacken. Doch in Japan gibt es dafür nun eine Lösung (Foto: Olena Rudo/Imago/Zoonar.com)

Wer notorisch zu viel Kleidung aus dem Urlaub mitbringt, dem kann geholfen werden – zumindest wenn die Reise nach Japan geht.

Von David Pfeifer, Tokio

Ein guter Ratschlag für Tokio-Besucher: höchstens mit halb vollem Koffer anreisen. Die japanische Hauptstadt ist nicht nur reich an Tempeln, Kunst und erstklassigen Restaurants jeder Preislage. Sie ist auch ein Shopping-Paradies. In den Edel-Boutiquen in Ginza findet man Sonderkollektionen der internationalen Luxus-Marken. In angesagten Hipster-Vierteln wie Koenji oder Shimokitazawa reiht sich ein Second-Hand-Laden an den nächsten, alle so liebevoll kuratiert, dass man Ginza bald vergisst.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite