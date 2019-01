8. Januar 2019, 07:18 Uhr Tokio Ex-Nissan-Chef Ghosn beteuert seine Unschuld

Vor sieben Wochen wurde er festgenommen, nun äußert sich Ghosn erstmals vor Gericht. Er versichert, stets "ehrenhaft" gehandelt zu haben - muss aber trotzdem in Untersuchungshaft bleiben.

Von Christoph Neidhart , Tokio

Ein Bezirksgericht in Tokio hat erstmals seit seiner Festnahme Carlos Ghosn angehört. Der gestürzte Chef von Renault-Nissan, der seit 40 Tagen in Untersuchungshaft sitzt, beteuerte seine Unschuld. "Ich bin fälschlicherweise angeklagt worden, Euer Ehren." Er liebe und schätze Nissan, sagte er dem Gericht, und versicherte, er habe stets "ehrenhaft und im Rahmen des Gesetzes" gehandelt. Er habe nie Bezüge erhalten, die nicht deklariert wurden. Alle Transaktionen, die ihm vorgeworfen würden, seien mit Wissen und Einverständnis der zuständigen Manager von Nissan geschehen.

Ghosns privaten Börsenverluste, die er angeblich auf Nissan überschrieben habe, erklärte er mit dem 80-Prozent-Kurssturz Nissans und Währungsschwankungen während der Finanzkrise 2008. In der Folge habe seine Bank zusätzliche Sicherheiten verlangt: "Ich hatte damals die Wahl, zurückzutreten, oder dann Nissan deckte meine vorübergehenden Verluste, so lange das nicht zum einem Unternehmensverlust Nissans führte", so Ghosn mit fester Stimme. "Aber ein Kapitän verläßt das Schiff während eines Sturmes nicht."

Ghosns Wangen wirkten eingefallen, er scheint grauer geworden

Zum Gerichtstermin, der etwas mehr als anderthalb Stunden dauerte, trug Ghosn einen dunklen Anzug und ein weißes Hemd, aber keine Krawatte. Dazu Plastik-Slippers. Seine Wangen wirkten eingefallen, er scheint grauer geworden. Er betonte, er sein Leben der Sanierung Nissans verschrieben. Dank ihm habe Nissan tausende Stellen schaffen können und sei eine Säule der japanischen Wirtschaft. "Für diese Ziele habe ich Tag und Nacht gearbeitet." Er hatte auch scheinbar plausible Erklärungen für eine Zahlung an den saudiarabischen Geschäftsmann Khaled Al Juffali und für ein Swap-Abkommen mit der Tokioter "Shinsei"-Bank. Seine Verteidiger lieferten die Rechtsgrundlagen zu Ghosns Erklärungen. Er habe nie gegen die Pflicht eines Verwaltungsrats verstoßen.

Während der weiteren Verhandlung saß Ghosn, der in Handschellen in den Gerichtssaal geführt worden war, regungslos zwischen zwei Wächtern. Die beiden anwesenden Staatsanwälte äußerten sich nicht.

Der vorsitzende Richter Yuichi Tada rechtfertigte die Entscheidung, Ghosn müsse in Haft bleiben, mit Fluchtgefahr: "Der Verdächtige hat Basen in andern Ländern." Außerdem bestehe die Risiko, dass Ghosn versuche, andere Leute zu beeinflussen, damit sie Tatsachen vertuschen. Ghosns Anwalt Go Kondo wies dies zurück: "Der Verdächtige ist CEO des französischen Unternehmens Renault. Er ist weiterherum bekannt. Es wäre schwierig für ihn, zu fliehen." Und es bestehe auch kein Risiko, dass er Beweismaterial zerstöre.