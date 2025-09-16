In Stuttgart gibt es jetzt Toilettenhäuschen, die sich nach jeder Benutzung selbst reinigen. „Habe vom Boden gegessen“, schreibt ein Nutzer.

Von Tobias Bug, Stuttgart

Es ist so eine Sache mit öffentlichen Toiletten in Deutschland. Meistens sind sie schmutzig, sie stinken, und wenn man reinkommt, mag man sich gar nicht auf die Klobrille setzen. Lieber bleibt man stehen und pinkelt womöglich aus Versehen daneben – dann ist sie anschließend noch schmutziger als vorher.