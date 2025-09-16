Es ist so eine Sache mit öffentlichen Toiletten in Deutschland. Meistens sind sie schmutzig, sie stinken, und wenn man reinkommt, mag man sich gar nicht auf die Klobrille setzen. Lieber bleibt man stehen und pinkelt womöglich aus Versehen daneben – dann ist sie anschließend noch schmutziger als vorher.
Öffentliches WC in StuttgartDas Klo, das sich selbst putzt
Lesezeit: 2 Min.
In Stuttgart gibt es jetzt Toilettenhäuschen, die sich nach jeder Benutzung selbst reinigen. „Habe vom Boden gegessen“, schreibt ein Nutzer.
Von Tobias Bug, Stuttgart
Expertenbericht:Die Energiewende läuft – aber es ginge auch billiger
Die Koalition hat den Stand der Energiewende kritisch überprüfen lassen – und das Ergebnis sieht nicht schlecht aus. Die Wirtschaftsministerin versteht es allerdings anders.
Lesen Sie mehr zum Thema