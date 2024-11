Von Björn Finke, Düsseldorf

Der Name Tönnies steht in Deutschland für Schlachthöfe und Fleisch, Kritikern ist er ein Symbol industrieller Massentierhaltung. Doch das Familienunternehmen aus dem ostwestfälischen Rheda-Wiedenbrück verdient auch in anderen Bereichen Geld. So gehört mit Tevex eine große Spedition für Kühltransporte zum Konzern, außerdem will Tönnies mit veganem Fleischersatz wachsen. Um die Vielfalt besser widerzuspiegeln, wird die Tönnies-Holding daher im Januar umbenannt in „Premium Food Group“ (PFG). Das kündigte Tönnies-Manager Gereon Schulze Althoff am Mittwoch an. „Wir sind mehr als Fleisch“, sagte er.