Zum Hauptinhalt springen

EU-EntscheidungThyssenkrupp-Stahlwerk darf sich mit Klimaschutz Zeit lassen

Lesezeit: 2 Min.

Hochöfen im Duisburger Stahlwerk von Thyssenkrupp Steel Europe.
Hochöfen im Duisburger Stahlwerk von Thyssenkrupp Steel Europe.
IMAGO/Jochen Tack

Deutschlands größter Stahlhersteller TKSE kassiert zwei Milliarden Euro Subventionen, um künftig klimafreundlich mit Wasserstoff zu produzieren. Doch jetzt erlaubt die EU den Duisburgern, länger Erdgas zu nutzen.

Von Björn Finke, Düsseldorf

SZ bei Google bevorzugen

Es ist das größte Klimaschutz-Projekt der europäischen Industrie, aber es wird seine volle Wirkung erst später entfalten: In Duisburg baut Deutschlands wichtigster Stahlhersteller Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) eine sogenannte Direktreduktionsanlage. Dieser 145 Meter hohe Turm soll extrem klimaschädliche Hochöfen ersetzen. Er gewinnt das Roheisen nicht mit Koks und Kohle, sondern mit Erdgas oder klimafreundlich erzeugtem Wasserstoff. Schon der Betrieb mit Erdgas halbiert den Kohlendioxid-Ausstoß; mit Wasserstoff wird der Stahl fast ohne Treibhausgase produziert. Allerdings stockt der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft, und deshalb wird TKSE die Anlage deutlich länger als geplant mit Erdgas laufen lassen. Die EU-Kommission hat dies nun gestattet, ohne dass der Duisburger Konzern Subventionen zurückzahlen muss.

Zur SZ-Startseite

Energie
:Gewürge beim grünen Gas

Der Iran-Krieg zeigt wieder, wie riskant die Abhängigkeit von Erdgas-Importen ist. Wasserstoff soll die heimisch produzierte, klimafreundliche Alternative sein. Doch der Hochlauf stockt. Ortsbesuch bei der Energiewende.

SZ PlusVon Björn Finke

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite