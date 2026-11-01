Es ist das größte Klimaschutz-Projekt der europäischen Industrie, aber es wird seine volle Wirkung erst später entfalten: In Duisburg baut Deutschlands wichtigster Stahlhersteller Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) eine sogenannte Direktreduktionsanlage. Dieser 145 Meter hohe Turm soll extrem klimaschädliche Hochöfen ersetzen. Er gewinnt das Roheisen nicht mit Koks und Kohle, sondern mit Erdgas oder klimafreundlich erzeugtem Wasserstoff. Schon der Betrieb mit Erdgas halbiert den Kohlendioxid-Ausstoß; mit Wasserstoff wird der Stahl fast ohne Treibhausgase produziert. Allerdings stockt der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft, und deshalb wird TKSE die Anlage deutlich länger als geplant mit Erdgas laufen lassen. Die EU-Kommission hat dies nun gestattet, ohne dass der Duisburger Konzern Subventionen zurückzahlen muss.