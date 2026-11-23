Hochöfen blasen extrem viel Treibhausgas in die Atmosphäre. Deshalb unterstützen Bundes- und Landesregierungen den Bau klimafreundlicher Stahlanlagen mit fast sechs Milliarden Euro. Allein zwei Milliarden Euro Subventionen sollen nach Duisburg fließen. Dort errichtet Deutschlands größter Stahlhersteller Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) eine sogenannte Direktreduktionsanlage. Dieser 145 Meter hohe Turm soll Roheisen nicht wie ein Hochofen mit Koks und Kohle gewinnen, sondern mit klimafreundlich erzeugtem, also grünem Wasserstoff. Doch die Anlage wird erst deutlich später als ursprünglich geplant mit Wasserstoff laufen. Vorher nutzt sie ersatzweise Erdgas, einen anderen fossilen Energieträger.