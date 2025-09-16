Industrie Inder wollen Deutschlands größten Stahlkonzern kaufen 16. September 2025, 16:14 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Ein Stahlarbeiter steht an einem Hochofen von Thyssenkrupp Steel Europe in Duisburg. (Foto: Federico Gambarini/Federico Gambarini/dpa)

Thyssenkrupp Steel Europe steckt in der Krise, der Mutterkonzern will sich von der Stahltochter trennen. Bisher war geplant, dass ein tschechischer Milliardär mehr Anteile übernimmt. Überraschend meldet sich nun ein anderer Interessent.

Von Björn Finke, Düsseldorf

