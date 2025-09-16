Überraschende Wende im Drama um Deutschlands größten Stahlhersteller Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE): Der indische Stahlproduzent Jindal Steel International möchte den Duisburger Krisenkonzern kaufen. Darüber informierte Miguel López, Chef des Essener TKSE-Mutterunternehmens Thyssenkrupp, am Dienstag seinen Aufsichtsrat. Thyssenkrupp teilte mit, dass Jindal „ein unverbindliches, indikatives Angebot für den Kauf“ abgegeben habe. Der Vorstand von Thyssenkrupp werde die Offerte nun intensiv prüfen, „insbesondere mit Blick auf die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit, die Fortführung der grünen Transformation sowie die Beschäftigung an unseren Stahl-Standorten“.
