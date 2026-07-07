Zum Hauptinhalt springen

Aktuelles LexikonTKMS

Die Schiffbauhalle von Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) in Kiel.
Die Schiffbauhalle von Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) in Kiel. Frank Molter/dpa

Das Kieler Unternehmen ist der weltweit größte Hersteller von nicht atomgetriebenen U-Booten. Jetzt hat es einen Milliardenauftrag aus Kanada erhalten.

Von Caspar Busse

SZ bei Google bevorzugen

Die vier Buchstaben stehen ganz oben an den riesigen Werftgebäuden an der Kieler Förde: TKMS, Thyssenkrupp Marine Systems. Dahinter verbirgt sich ein erfolgreiches Werftunternehmen mit langer Geschichte. TKMS baut Schiffe und ist heute eigenen Angaben zufolge der weltweit größte Hersteller von nicht atomgetriebenen U-Booten. Jetzt wurde ein spektakulärer Großauftrag gewonnen: Kanadas Premierminister Mark Carney will bis zu zwölf U-Boote bestellen, für mehr als zehn Milliarden Euro. TKMS mit 9000 Beschäftigten gehört mehrheitlich zum Essener Thyssenkrupp-Konzern und ist in seiner jetzigen Form vor etwa 20 Jahren entstanden. Thyssenkrupp schuf damals einen Werftenverbund, zu dem auch die traditionsreiche Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW) gehörte. Das Unternehmen wurde bereits 1838 in Kiel als Eisengießerei gegründet, es wurden Dampfkessel produziert; 1850 wurde das erste deutsche U-Boot gebaut. Daraus entwickelte sich eine Werft, die auch auf militärische Unterwasserschiffe spezialisiert ist. Jetzt profitiert TKMS von der Aufrüstung in vielen Ländern. Thyssenkrupp hatte die Tochtergesellschaft im vergangenen Herbst an die Börse gebracht.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Nato-Gipfel
:Eine frohe Kunde aus Kanada

Die Rüstungsfirma TKMS aus Kiel ist der weltweit größte Hersteller von konventionell betriebenen U-Booten – und erhält nun den bisher größten Auftrag. Warum dies nicht nur für Deutschland ein Erfolg ist.

SZ PlusVon Caspar Busse, Thomas Fromm, Georg Ismar und Sina-Maria Schweikle

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite