Oliver Burkhard hat lange für die IG Metall gearbeitet, ehe er zu Thyssenkrupp und von dort zur Rüstungsfirma TKMS gewechselt ist. So ungewöhnlich wie seine Vita ist auch der Auftrag, den er nun klargemacht hat.

In der Nacht zum Dienstag war Oliver Burkhard endlich am Ziel: Der Vorstandschef des Rüstungsunternehmens TKMS konnte den größten Auftrag vermelden, den das Unternehmen in seiner langen Geschichte bekommen hat. Kanadas Premier Mark Carney will mindestens zwölf U-Boote in Kiel bestellen, für geschätzt zehn Milliarden Euro. Dazu kommen noch Service und Instandhaltung. Die Deutschen haben sich nach langem Ringen gegen die Konkurrenz aus Südkorea durchgesetzt, obwohl die Schiffe aus Deutschland teurer sein dürften.