Was Telefon- und Internet-Kunden jetzt wissen müssen

Von Simon Groß

Wie ärgerlich. Da passt man einmal nicht auf, schon verlängert sich der Handyvertrag wieder um ein Jahr, obwohl man doch eigentlich längst wechseln wollte. So lief das bislang bei vielen Mobilfunk- und Internetanbietern. Doch wenn am ersten Dezember das Telekommunikationsmodernisierungsgesetz in Kraft tritt, wird eine verpasste Kündigungsfrist kein Grund mehr für Wutausbrüche sein. Denn mit der Gesetzesänderung sind einige Neuerungen verbunden, von denen Verbraucher und Verbraucherinnen profitieren. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu.